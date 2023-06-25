Юрист Солдатова предупредила о штрафах за мусор и шашлыки на даче Фото: Евгения ГУСЕВА

Загородный участок – это, безусловно, плюс. Но нужно помнить, что его собственнику грозят многочисленные штрафы. Учредитель и действующий юрист юридической компании «Елена Солдатова и партнеры», преподаватель РАНХиГС Елена Солдатова ответила, за что могут оштрафовать владельца земельного участка.

Чаще всего дачникам выписывают штрафы за жарку шашлыков и сожжение сухой листвы. Жарить мясо на мангале можно только в 5 метрах от любых построек.

- При этом на расстоянии 2 метров от мангала не должно быть никакого сухостоя и горючих материалов, - говорит эксперт «Газете.Ru».

Если решили сжечь сухой мусор без бочки, то сделать это можно только на расстоянии 15 метров от построек. А в бочке – за 7,5 метров. Резину и лакокрасочные изделия жечь запрещено. В противном случае нарушения приведут к штрафу от 2 до 50 тыс.рублей.

Уличный туалет, не оборудованный по всем правилам (12 метров до любых хозпостроек и 8 метров до колодца и герметичная емкость для сбора отходов – тоже приведет к штрафу. Заплатить придется от 2 до 7 тысяч рублей.

Мойка или ремонт авто на даче обойдется в 3-5 тысяч рублей, а если допущено загрязнение почвы, то в 10 тысяч рублей, сообщает Rt.

Каждый дачник обязан следить за своим участком. Если растет сухостой, борщевик, то штраф 5 тысяч рублей.

А вот создание свалки на своей земле обойдется в 20-50 тысяч рублей.

Кстати, жарить шашлыки летом можно только на специальных площадках в парках. В противном случае, можно заполучить пассу неприятностей, передает газета "Известия".