Минцифры рекомендовало дать выходной некоторым сотрудникам IT, телекомпаний и СМИ

Минцифры РФ рекомендовало предоставить 26 июня выходной ряду сотрудников IT, теле- и СМИ сферы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Понедельник, 26 июня, рекомендовано сделать выходным днем для сотрудников IT и телекомпаний, а также работникам СМИ, которые не задействованы в выполнении критически важных функций. Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры РФ.

"Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим ИТ-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций", - сказано в заявлении ведомства.

В Минцифры отметили, что многие сотрудники ведомства провели свои выходные дни на рабочем месте. Поэтому 26 июня будет выходным днем и для работников министерства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем для минимизации рисков, связанных с ситуацией вокруг главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и организованным им мятежом. После стабилизации ситуации в столице решение о нерабочем понедельнике осталось в силе.