Актер Юшкевич: "Уехавшие актеры продались за джакузи и бассейн во дворе" Фото: с личной страницы в соцсети.

Заслуженный артист Сергей Юшкевич высказался о коллегах, уехавших из России после начала СВО. Он признается, что еще год назад казалось, что уехали лучшие. Теперь взгляды кардинально поменялись, произошло переосмысление ситуации.

- Чулпан Хаматова собрала вещи и буквально в течение 24 часов свалила вообще из России. В этом нет романтизма для меня.

Мне кажется, что когда все плохо, надо, наоборот, сплачиваться. А не бежать в разные стороны, это удел людей маленьких,- рассуждает он в беседе с NEWS.ru.

За границей для тех, кто был знаменит и обласкан публикой в России работы мало. Это поняли и те, кто поспешил уехать, но назад пока пути нет. Извиняться и признавать, что был неправ, никто не хочет.

-Нынешние уехавшие, по сути, продались за джакузи и бассейн во дворе. Все просто: у них есть недвижимость за рубежом, - рассуждает Юшкевич.

Он уверен, что Хаматовой, Белому и многим другим было поставлено условие – или против России или квадратные метры больше не видать. Кто-то махнул рукой и остался в своей стране, а Хаматова всегда много времени проводила за границей.

- Но сейчас-то она уже там мало кому интересна. И билеты, я знаю, плохо продаются на ее поэтические вечера, цены падают. На Западе не котируется, - заключил он.