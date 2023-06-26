Видео боевой работы ОТРК "Искандер" в зоне спецоперации опубликовало Минобороны

"Искандеры" дежурят круглосуточно и приводятся в боевую готовность за считанные минуты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы комплексов "Искандер" Западного военного округа по нанесению ударов высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

ОТРК "Искандер" несут круглосуточное боевое дежурство и приводятся в боевое положение за считанные минуты, готовые уничтожить любой военный объект противника на полтысячи километров от линии соприкосновения.

"В данное время работаем мы по разным направлениям, по разным целям. Ракеты по разным целям соответствующие. Где-то идет баллистика, где-то идут крылатые изделия. Расчет слаженный. Все – профессионалы своего дела. Местные жители на нас смотрят с гордостью. Они понимают, что данное оружие очень грозное для нашего врага. И победа будет обязательно за нами, - сообщил начальник расчета самоходной пусковой установки ОТРК "Искандер" с позывным "Дон".

Он также рассказал, что ОТРК "Искандер" помог российским мотострелкам существенно продвинуться вперед на переднем крае соприкосновения, заняв выгодные позиции.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 800 солдат ВСУ за сутки на четырех направлениях в зоне СВО.