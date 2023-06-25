Машина взорвалась и перевернулась у жилого дома на Фестивальной улице в Москве

На севере Москвы взорвалась машина, один человек пострадал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автомобиль взорвался и перевернулся на крышу возле жилого дома на Фестивальной улице на севере Москвы. Хлопок взрыва прогремел вечером в воскресенье, 25 июня 2023 года, передает "360" со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Взрыв раздался в салоне машины, от чего та перевернулась на крышу. Внутри транспортного средства по предварительным данным находились баллоны. "Известия" сообщают, что один человек пострадал.

На место ЧП направляются оперативные службы, которым предстоит выяснить все обстоятельства служившегося и установить причины взрыва авто.

Ранее KP.RU сообщил о ЧП на МКАДе. У водителя автомобиля марки "Жигули" заглох мотор, после чего раздался взрыв, отбросивший мужчину на несколько метров. Пострадавшего госпитализировали с ожогами и травмой черепа. Сама машина сгорела до тла и не подлежит восстановлению.