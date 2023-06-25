Депутат Госдумы Картаполов: нужен закон, регулирующий деятельность ЧВК

Депутат Картаполов предложил принять закон о ЧВК Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Государственный думы РФ по обороне Андрей Картаполов предложил создать закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний (ЧВК) в России.

Картаполов сообщил "Ведомостям", что Госдума уже работает над созданием закона, который бы регулировал деятельность ЧВК. Он также отметил, что не видит причин для запрета ЧВК Вагнер, несмотря на последние события.

"Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК. Иосиф Виссарионович (Сталин) говорил, что дети за родителей не отвечают. Тот, кто поднял мятеж, тот и должен отвечать. И взять их и разоружить и разогнать – лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь. Это не нужно делать", - считает депутат Госдумы.

Картаполов также предложил сменить руководство ЧВК Вагнер, а саму организацию использовать в мирных целях. При этом он отметил, что найти нового лояльного главу будет очень сложно.

Напомним, 24 июня глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин попытался устроить мятеж из-за того, что Минобороны РФ якобы нанесло удар по его лагерю. В МО обвинения Пригожина опровергли, а Генпрокуратура возбудила уголовное дело против главы вагнеровцев.

Участие в переговорах с Пригожиным принимал президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным. Переговорный процесс, который длился почти весь день, завершился успехом белорусского лидера. Пригожин согласился на условия Лукашенко, остановив и развернув колонны. Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.