СК: после гибели двух мужчин на пожаре в Королеве возбуждено уголовное дело

После гибели двоих человек на пожаре в Королеве возбуждено уголовное дело. Фото: скриншот видео.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двоих мужчин на пожаре в подмосковном Королеве в воскресенье 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что два человека погибли во время пожара в многоэтажном жилом доме, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части №80 по городу Королев.

В Следственном комитете рассказали, что сотрудник МЧС пытался спасти мужчину, который находился в горящей квартире. Спасатель помогал мужчине перебраться на соседний балкон, но оба сорвались и упали на козырек подъезда.

«Оба скончались на месте», - уточнили в ГУ СК России по Московской области.

Сообщается, что дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам.

Напомним, в воскресенье 25 июня в 21:13 по московскому времени загорелась квартира на 14-м этаже в 25-этажном доме на улице Пионерская в городе Королев. Спасатели эвакуировали 10 человек. Позднее пожар был локализован на площади 40 квадратных метров.

Прокуратура Московской области сообщила, что причиной пожара в многоэтажном доме в Королеве мог быть поджог.