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НовостиПолитика25 июня 2023 22:53

InfoBRICS: Россия предупредила попытку Вашингтона разжечь ядерный конфликт на Украине

Путин послал США сигнал, что Москва осведомлена обо всех планах Запада
Мария ПАВЛОВА
Путин предупредил попытку Вашингтона разжечь ядерный конфликт на Украине.

Путин предупредил попытку Вашингтона разжечь ядерный конфликт на Украине.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предупредил попытку Вашингтона разжечь локальный ядерный конфликт на территории Украины, послав Соединенным Штатам сигнал о допущении доктрины обезоруживающего удара. Об этом пишет информационный портал БРИКС.

«Еще в начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин объявил, что Россия может принять доктрину превентивного удара в американском стиле», - пишет независимый военный аналитик Драго Босник.

Эксперт допустил, что конечной целью США может быть разжигание локального ядерного конфликта между Москвой и Киевом. Об этом свидетельствует, в частности, то, что Киев может получить первые истребители F-16, способные нести ядерные заряды, к началу 2024 года.

Появление в украинских войсках F-16 может привести к тому, что киевский режим рано или поздно захочет нанести удар по Москве, отмечает автор публикации, подчеркивая, что Путин послал Вашингтону сигнал об осведомленности России о планах Запада.

Почему на самом деле Россия останавливает участие в СНВ-3, как США хитрят с ядерным Договором, готовя «молниеносный» и «обезоруживающий» удар по России, читайте здесь на KP.RU.

Ранее бывший член комиссии ООН по разоружению и экс-советник генсека ООН Игорь Никулин рассказал KP.RU, что будет, если Москву все же вынудят применить ядерное оружие на Украине.