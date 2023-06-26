InfoBRICS: Россия предупредила попытку Вашингтона разжечь ядерный конфликт на Украине

Путин предупредил попытку Вашингтона разжечь ядерный конфликт на Украине. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предупредил попытку Вашингтона разжечь локальный ядерный конфликт на территории Украины, послав Соединенным Штатам сигнал о допущении доктрины обезоруживающего удара. Об этом пишет информационный портал БРИКС.

«Еще в начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин объявил, что Россия может принять доктрину превентивного удара в американском стиле», - пишет независимый военный аналитик Драго Босник.

Эксперт допустил, что конечной целью США может быть разжигание локального ядерного конфликта между Москвой и Киевом. Об этом свидетельствует, в частности, то, что Киев может получить первые истребители F-16, способные нести ядерные заряды, к началу 2024 года.

Появление в украинских войсках F-16 может привести к тому, что киевский режим рано или поздно захочет нанести удар по Москве, отмечает автор публикации, подчеркивая, что Путин послал Вашингтону сигнал об осведомленности России о планах Запада.

Почему на самом деле Россия останавливает участие в СНВ-3, как США хитрят с ядерным Договором, готовя «молниеносный» и «обезоруживающий» удар по России, читайте здесь на KP.RU.

Ранее бывший член комиссии ООН по разоружению и экс-советник генсека ООН Игорь Никулин рассказал KP.RU, что будет, если Москву все же вынудят применить ядерное оружие на Украине.