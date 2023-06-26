Зеленский рассказал о «позитивном и вдохновляющем» разговоре с Байденом

Зеленский рассказал о разговоре с Байденом. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом обсуждал возможные поставки Киеву дальнобойных средств поражения. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения», - сообщил украинский президент.

При этом Зеленский назвал беседу с Байденом «позитивной и вдохновляющей».

«Позитивный и вдохновляющий разговор», - заявил Зеленский.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал заявления президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского о ядерной угрозе, которая якобы исходит от России, «бурным потоком сознания».

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Тем временем известный астролог Тамара Глоба предсказала, что Украину разделят на пять частей, а Зеленского уберут.