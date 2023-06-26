КГБ Белоруссии: Запад готовил радикалов для вооруженного вторжения в страну

В КГБ Белоруссии рассказали, как Запад готовит боевиков для вторжения в страну. Фото: Евгения ГУСЕВА

Запад ведет подготовку боевиков для вооруженного вторжения в Белоруссию и силового свержения власти в этой стране. Об этом заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

«Их подготовка осуществляется на безе специальных подразделений и вооруженных формирований, в Польше это «Гром», в Литве - это «Союз стрелков Литвы», в Украине - это СБУ и подразделения военной разведки Украины», - сказал Бычек в эфире телеканала Беларусь-1.

По словам белорусского силовика, спецслужбы осведомлены о системе подготовки боевиков.

«Комитету государственной безопасности эти лица известны, нам известны лица сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку, нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности», - заявил Бычек, подчеркнув, что белорусский КГБ готов к подобным вызовам и располагает возможностями для нейтрализации угрозы.

Напомним, в ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. После заявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подразделения частной военной компании начали движение по территории РФ. Позже после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подразделения «Вагнера» вернулись в полевые лагеря. Появилась информация, что Евгений Пригожин после урегулирования ситуации с мятежом отправится в Белоруссию.