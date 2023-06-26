Спасатели нашли тело последнего из троих пропавших в Приморском крае детей

В Приморье найдено тело третьего из утонувших на реке детей. На фото: во время поисков. Фото МЧС.

Тело девочки, пропавшей во время прогулки у реки вместе с двумя братьями, найдено в Приморском крае. Об этом в ночь на понедельник 26 июня сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Найдено тело третьего утонувшего ребёнка», - сказано в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.

Напомним, два мальчика и девочка пропали в Яковлевском районе в субботу 24 июня. В 12.00 по местному времени они ушли на реку и не вернулись.

Сайт KP.RU ранее сообщал, что четверо детей из одной семьи без разрешения ушли купаться на глубокий водоем, куда родители не разрешали им ходить. Во время купания один ребенок начал тонуть, остальные попытались его спасти, но их самих унесло течением. В итоге на берег выбрался только мальчик Роман и рассказал обо всем маме. Подробности трагедии здесь.

В воскресенье 25 июня спасатели нашли тела братьев, поиски тела сестры были продолжены.