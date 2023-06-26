Работодатели сами определят режим труда в нерабочий понедельник 26 июня в Москве

Работодатели вправе определять режим труда в нерабочий понедельник 26 июня в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим труда в нерабочий понедельник 26 июня в Москве будут определять работодатели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии российской столицы, напомнив, что решение объявлении понедельника 26 июня нерабочим днем является обязательным к исполнению.

«Решения оперативного штаба являются обязательными для исполнения», - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что «режим рабочего времени определяется работодателем с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений».

Напомним, на фоне связанных с ЧВК «Вагнер» событий в рамках оперативного штаба мэр москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днем. Исключение составляют органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.

После того, как передвигавшиеся по территории РФ подразделения ЧВК вернулись в полевые лагеря, стало известно, что понедельник 26 июня остается нерабочим днем в Москве.

Кроме того, Минцифры рекомендовало сделать понедельник, 26 июня выходным днем для сотрудников IT и телекомпаний, а также работникам СМИ, которые не задействованы в выполнении критически важных функций.