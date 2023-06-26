Daily Telegraph: в Европе за три года хотят создать прототип защиты от гиперзвукового оружия

В Европе собираются за три года создать прототип системы защиты от гиперзвуковых ракет. Фото: REUTERS

Европа планирует за три года создать прототип систем защиты от гиперзвукового оружия. Предварительная договоренность об этом уже достигнута между международным производителем ракетных систем MBDA и рядом европейских стран.

Речь идет о Германии, Италии, Нидерландах и Франции, пишет издание The Daily Telegraph.

«MBDA хочет оставаться в авангарде инноваций», - сказал изданию по этому поводу исполнительный директор компании Эрик Беранже.

Ранее в Пентагоне пожаловались на отставание от РФ в гиперзвуком оружии. Американский эксперт сравнил отставание от России с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Впервые в истории Россия использовала гиперзвуковое оружие в боевой обстановке в зоне проведения специальной военной операции в марте 2022 года. «Кинжал» разбил склад боеприпасов, рассчитанный на ядерный удар. Подробности здесь на KP.RU.