Зеленского упрекнули в продаже украинских земель. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский использует конфликт, чтобы заниматься продажей государственных земель. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

«Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами», - написал в Twitter Уоллес, который представляет в Европарламенте Ирландию.

По словам евродепутата, уже более трех миллионов украинских сельхозземель перешли в руки базирующихся на Западе компаний.

Напомним, Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине, который начал действовать с 1 июля 2021 года. До этого на Украине существовал мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее американский обозреватель Мюррей заявила, что план президента Украины Владимира Зеленского ввести систему шефства для восстановления Украины означает «продажу страны по частям с молотка».

Тем временем Зеленский задумал продать часть Украины за 100 млрд долларов: в сделке заинтересованы три страны Европы.