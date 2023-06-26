В Приморском крае дачник поджег человека и пробил женщине шею гарпуном

Житель Приморья поджег мужчину и пробил гарпуном шею женщине, пострадавшие госпитализированы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Приморского края поджег мужчину и прострелил женщине шею гарпуном. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сообщается, что конфликт произошел вечером 25 июня 2023 года в поселке Трудовое. 65-летний мужчина поджег 47-летнего оппонента при помощи горючей жидкости из баллона. Местные паблики сообщали, что он использовал самодельный огнемет. Позже дебошир выстрелил из ружья для подводной охоты в 32-летнюю женщину.

Пострадавший мужчина получил ожоги 60 процентов тела, а у женщины стрелой от гарпуна пробита шея, уточнили в прокуратуре.

Все участники конфликта – члены садоводческого товарищества, а женщина – его председатель. Конфликт произошел из-за подозрения в краже электричества.

«Потерпевшие и нападавший госпитализированы для оказания медицинской помощи», - сообщает пресс-служба прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц.

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