Украинские военные перешли в глухую оборону, не пытаясь атаковать Артемовск. Фото: REUTERS

ВСУ не предпринимают попыток наступления на Артемовск, они перешли к глухой обороне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на разведчика 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки российских ВС.

«У них активных наступательных действий нет, в основном работает артиллерия», - рассказал собеседник агентству, добавив, что российские военные держат под контролем дорогу, по которой идет снабжение передовых позиций ВСУ.

западная военная техника не спасает Киев от поражений

Ранее американский обозреватель О’Брайен объяснил поражения ВСУ высокой эффективностью российского оружия и рассказал, почему западная техника не спасает украинских военныех.

Тем временем российские летчики установили рекорд для реактивной авиации по числу вылетов. В зоне СВО российские штурмовики выполняют до десяти боевых вылетов в сутки. Превысить это количество физически невозможно.

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