В Минске назвали Литву, Польшу и Украину местами подготовки боевиков для вооруженного вторжения в Белоруссию. Фото: Евгения ГУСЕВА

Запад ведет подготовку боевиков для вооруженного вторжения в Белоруссию и силового свержения власти в этой стране. Об этом рассказал замначальника следственного управления белорусского КГБ Константин Бычек, назвав Польшу, Литву и Украину местами размещения баз подготовки боевиков.

ВСУ не предпринимают попыток наступления на Артемовск, они перешли к глухой обороне. В то же время российские военные держат под контролем дорогу, по которой идет снабжение передовых позиций ВСУ.

Военная техника, предоставленная Западом, не спасает украинские вооруженные формирования от поражений. Американский обозреватель Филлипс О’Брайен объяснил это высокой эффективностью российского оружия и тем, что по многим позициям Россия превосходит Украину в количестве вооружений.

Российские летчики в зоне проведения спецоперации устанавливают рекорды по числу боевых вылетов. На самолетах Су-25 летчики-штурмовики могут совершать до десяти боевых вылетов за 24 часа на одного человека. Для реактивной авиации это является рекордом. Как правило, в среднем один летчик выполняет 3-4 боевых вылета в сутки, что уже является серьезной нагрузкой.

Европейские страны не готовы вступить в прямой конфликт с Россией из-за Украины и устали от финансирования Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский использует конфликт, чтобы заниматься продажей государственных земель. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

Более 10 тысяч британцев требуют отмены антироссийских санкций. Граждане Великобритании массово подписывают петицию об изменении антироссийской экономической политики.

Тело девочки, пропавшей во время прогулки у реки вместе с двумя братьями, найдено в Приморском крае. Об этом в ночь на понедельник 26 июня сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону. Ранее были найдены тела двух ее братьев.

В Приморском крае дачник поджег человека и пробил женщине шею гарпуном. Конфликт в садоводческом товариществе произошел из-за подозрений в краже электроэнергии.