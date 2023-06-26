МИД КНДР: Корейский полуостров находится на «грани ядерной войны» из-за США

МИД КНДР: Корейский полуостров находится на «грани ядерной войны» из-за действий США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корейский полуостров находится на «грани ядерной войны» из-за агрессивных действий США, среди которых проведение учений с Южной Кореей. Об этом говорится в докладе Института американских исследований при Министерстве иностранных дел КНДР, который приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уровень военной напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, где и без этого царит нестабильность, стал ближе к порогу ядерной войны», - сказано в документе.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был обвинен в «низкопоклонстве» перед США. Как полагают в Пхеньяне, из-за него на территории страны постоянно проводились военные учения, которыми управлял Вашингтон, а сами масштабы учений становились «все более безрассудными».

«В нынешнем году США как никогда настойчиво прибегают к тревожным враждебным действиям, грубо нарушающим суверенитет и интересы нашей республики», - отмечено в исследовании, где также подчеркивается, что опасность таких действий подошла к «взрывоопасному уровню, который нельзя игнорировать».

Напомним, ранее в КНДР визит президента Южной Кореи в США назвали провокацией и враждебными действиями, отметив, что «по факту» подобный визит делает ядерную войну реальностью.