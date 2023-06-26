Минобороны опубликовало видео поездки Сергея Шойгу в штаб на СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел проверку передового пункта управления «Западной» группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в российском военном ведомстве.

Шойгу заслушал доклад командующего группировкой «Запад» генерал-полковника Евгения Никифорова о сложившийся на данный момент обстановке, действиях украинских войск и выполнении российскими военными боевых задач. Командующий также доложил министру о формировании и боевом слаживании резерва.

Глава Минобороны РФ провел совещание с командованием, поставив задачу продолжать активную разведку для вскрытия и пресечения планов Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив также высокую эффективность «Западной» группировки по поражению военной техники украинской армии.

«Командующему и командирам "Западной" группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения», - сообщили в министерстве.

Напомним, на прошлой неделе, 22 июня, Шойгу сообщил, что в российские войска набрано 114 тысяч контрактников и 52 тысячи добровольцев, отметив, что все с боевым опытом.