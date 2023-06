Элтон Джон дал прощальный концерт в Британии

Элтон Джон дал прощальный концерт на родине Фото: REUTERS

Британский музыкант Элтон Джон дал последнее выступление на своей родине. Прощальный домашний концерт состоялся на музыкальном фестивале Гластонбери в минувшие воскресенье, 25 июня.

Как сообщается, Элтон Джон выступил на самой престижной из площадок фестиваля - Pyramid Stage, завершив таким образом фестиваль.

Элтон Джон начал концерт с песни Pinball Wizard 1976 года, которую не играл свыше десяти лет. После чего были исполнены такие хиты, как Goodbye Yellow Brick Road, Candle in the Wind, I'm Still Standing, Bennie and the Jets, Don't Go Breaking My Heart, Your Song, Tiny Dancer, и песня Don't Let the Sun Go Down on Me Джорджа Майкла, которому и было посвящено это выступление.

«Одним из самых фантастических британских певцов, авторов песен и творческих людей был Джордж Майкл. Он был моим другом, моим вдохновением, и сегодня был бы его 60-й день рождения. Поэтому я хочу посвятить песню его памяти … Это для тебя, Джордж», - заявил Элтон Джон.

Завершился прощальный концерт песней Rocket Man и фейерверком.