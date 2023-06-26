14-летнего подростка насмерть придавило бетонной плитой в Красноярском крае

Несмотря на все усилия врачей, спасти школьника не удалось Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Школьник умер в Уярском районе Красноярского края после того, как него упала бетонная плита в заброшенном здании. Региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

По информации KRSK.KP.RU, инцидент произошел вечером 24 июня. Двое подростков пришли на территорию заброшенного здания для того, чтобы заняться любительским паркуром. Во время одного из прыжков на школьника упала бетонная плита. Подросток был госпитализирован с множественными травмами головы, тела и внутренних органов. Несмотря на все усилия врачей, спасти школьника не удалось.

В прокуратуре уже выяснили, что здание, где произошло ЧП, является заброшенным уже более 10 лет, однако доступ к нему не ограничен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности.

В надзорном ведомстве отметили, что ранее руководителю Сушинского сельсовета, на чьем балансе находится заброшенное здание, уже вносили представление с требованием обеспечить безопасность всех бесхозных объектов в селе, но этого сделано не было.

Ранее сообщалось о гибели подростка в Санкт-Петербурге. Трое девятиклассников купили алкоголь и устроили вечеринку в честь выпускного в одной из квартир на улице Коллонтай. В какой-то момент подростку стало плохо. Друзья не смогли ему помочь, и он умер.

Сайт KP.RU также писал о том, что ученик одной из школ на юге Москвы скончался после турнира по волейболу. Во время соревнования у мальчика началась одышка. Его решили доставить в медучреждение, однако врачи спасти его не смогли.