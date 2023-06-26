Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда по всей России

«Известия»: Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты «Единой России» призвали Генпрокуратуру РФ провести массовую проверку предприятий быстрого питания и точек общепита во всех российских регионах. Об этом пишут «Известия».

Как заявил депутат Александр Якубов в письме Генпрокуратуре РФ, летом риск роста случаев отравления возрастает, напоминая про инцидент с массовым отравлением более сотни людей в Братске. Он подчеркнул, что «почти всегда это элементарная халатность» со стороны предпринимателей.

Парламентарий отмечает, что согласно постановлению правительства, которое вводить мораторий на проверку, Генпрокуратура РФ имеет право возобновить контроль при наличии угроз для жизни и здоровью граждан.

Глава Общероссийской потребительской инициативы Олег Павлов заявил о росте случаев нарушений, уточнив, что за минувший год их число увеличилось вдвое.

«На тех мероприятиях, которые мы проводили совместно с прокуратурой и органами Роспотребнадзора в I квартале 2023 года, в 100% случаев выявлялись нарушения, причём серьёзные», - отметил он.