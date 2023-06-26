ФСБ: режим КТО отменен в Москве, Подмосковье и Воронежской области

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Режим контртеррористической операции (КТО) был отменен в Москве, Подмосковье и Воронежской области. Такое заявление в понедельник, 26 июня, сделали в УФСБ.

Как уточняется в сообщении ведомства, все ограничения сняты.

«В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей ... принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09 часов 00 минут 26 июня 2023 года», — говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета (НАК).

Напомним, в минувшую субботу, 24 июня, НАК объявил о введении режима контртеррористической операции (КТО) на территории Москвы и Московской области, сообщив, что соответствующие меры были приняты для пресечения возможных терактов. Данный режим также ввели еще в нескольких российских регионах, в том числе в Воронежской области.

Как писал сайт KP.RU, в связи с режимом КТО были отменены массовые мероприятия.