Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 июня 2023 6:36

Токио осудил российский закон о Дне победы над милитаристской Японией

По мнению японских властей, такой закон может спровоцировать антироссийские настроения
Екатерина КОСОБОКОВА
Токио осудил российский закон о Дне победы над милитаристской Японией

Токио осудил российский закон о Дне победы над милитаристской Японией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио сделал представление Москве по поводу российского закона о Дне Победы над милитаристской Японией. Об этом в понедельник, 26 июня, проинформировал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

«23 июня мы по дипломатическим каналам сделали представление властям России, озвучив нашу позицию», - цитирует Мацуно ТАСС.

По словам генсека, такой закон может не только привести к разжиганию антияпонских настроений среди россиян, но и спровоцировать антироссийские настроения среди граждан Японии, а это «крайне прискорбно».

Напомним, год назад в Госдуму был внесен проект закона о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией. Авторы законопроекта тогда назвали важным указать в наименовании праздника именно милитаристскую Японию, то есть политический режим, действовавший в Японии в 1945 году, отметив, что его свержение было важным для установления мира и не направлено против мирных жителей страны. 24 июня соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Сайт KP.RU ранее писал об отказе МИД России продолжать переговоры по мирному договору с Японией в ответ на недружественные шаги Токио и введение им антироссийских санкций. Кроме того, было принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на Курильские острова, а также о выходе России из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.