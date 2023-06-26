Токио осудил российский закон о Дне победы над милитаристской Японией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио сделал представление Москве по поводу российского закона о Дне Победы над милитаристской Японией. Об этом в понедельник, 26 июня, проинформировал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

«23 июня мы по дипломатическим каналам сделали представление властям России, озвучив нашу позицию», - цитирует Мацуно ТАСС.

По словам генсека, такой закон может не только привести к разжиганию антияпонских настроений среди россиян, но и спровоцировать антироссийские настроения среди граждан Японии, а это «крайне прискорбно».

Напомним, год назад в Госдуму был внесен проект закона о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией. Авторы законопроекта тогда назвали важным указать в наименовании праздника именно милитаристскую Японию, то есть политический режим, действовавший в Японии в 1945 году, отметив, что его свержение было важным для установления мира и не направлено против мирных жителей страны. 24 июня соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Сайт KP.RU ранее писал об отказе МИД России продолжать переговоры по мирному договору с Японией в ответ на недружественные шаги Токио и введение им антироссийских санкций. Кроме того, было принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на Курильские острова, а также о выходе России из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.