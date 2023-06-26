Голикова: повышение МРОТ на 18,5% приведет к росту доходов в бюджеты всех уровней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года на 18,5% приведет к росту доходов в бюджеты всех уровней.

Голикова в интервью ТАСС напомнила, что президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2023 еще раз заявил о необходимости опережающего роста МРОТ по сравнению с прожиточным минимумом.

«И его решение о том, что МРОТ должен быть с 1 января 2024 года проиндексирован опережающими темпами, то есть на 18,5%, - конечно, это дополнительные расходы для бюджетного сектора, для работодателей, но это и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней», - сказала вице-премьер.

Она уточнила, что, в первую очередь, речь идет о региональных бюджетах, так как именно в казну субъектов РФ поступает основной подоходный налог.

Кроме того, по словам Голиковой, увеличение размера МРОТ напрямую приведет к росту зарплат 4,8 миллионов россиян.

Напомним, российский лидер в своем выступлении на ПМЭФ-2023 рассказал о темпах индексации минимальных размеров оплаты труда в России в нынешнем году. По его словам, с 1 января 2024 года будет проведена индексация МРОТ на 18,5%, что будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом.

Сайт KP.RU также писал о том, что министерство труда и социальной политики с 2025 года вернется к практике установления минимальной оплаты труда. Это будет объективным показателем, которым уже пользовались в стране.