Всероссийский выпускной бал в Кремле отменен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский школьный выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) был отменен окончательно, а не перенесен на 1 июля 2023 года. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский.

«Вчера Первый и второй канал ошибочно сказали у себя в эфире, что наш выпускной перенесли вместе с городским в Парке им. М.Горького», - приводит ТАСС заявление пресс-секретаря ГКД

Он также отметил, что в связи с этим дали повторную информацию вечером в воскресенье, 25 июня, на сайте Государственного Кремлевского дворца о том, что выпускной «окончательно отменен».

Напомним, Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был пройти в субботу, 24 июня, был отменен на фоне введения в этот день режима контртеррористической операции (КТО) на территории Москвы и Московской области, что привело к отмене массовых мероприятий. Как сообщалось на сайте Государственного Кремлевского дворца, стоимость всех билетов будет возвращена.