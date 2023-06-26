Число погибших после подрыва Каховской ГЭС выросло до 48 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Херсонской области число погибших после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) выросло до 48. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Агентство уточнило, что были обнаружены тела еще двоих человек, таким образом общее число погибших достигло 48.

Отмечается, что увеличилось и количество пострадавших, в общей сложности в медучреждения были доставлены 126 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших после подрыва Каховской ГЭС достигло 46, а количество госпитализированных увеличилось до 122.

Напомним, 6 июня ночью ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в результате ее частичного разрушения началось подтопление городов и поселков на левобережье Днепра. Президент России Владимир Путин назвал подрыв плотины «варварской акцией» Киева, совершенной с подачи Запада и приведшей к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Сайт KP.RU ранее писал, что почти 60% подтопленных в результате разрушения плотины Каховской ГЭС домов уже освободились от воды.