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НовостиОбщество26 июня 2023 7:56

Приставов обязали закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга

Елизавета КУЗНЕЦОВА
Приставов обязали закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга

Приставов обязали закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Пути подписал закон, по которому приставы должны будут закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга. Соответствующий срок будет рассчитываться со дня поступления информации о погашении долга в Федеральную службу судебных приставов.

Еще одним основанием для закрытия дела была названа ситуация, когда невозможно взыскать долги. После того, как пристав подтверждает наличие подобных обстоятельств, необходимо вынести постановление, на что отводится три дня.