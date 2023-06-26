Сенатор от Крыма Цеков: в России необходимо принять закон о ЧВК

Сенатор от Крыма Цеков: в условиях конфликтов ЧВК должны подчиняться Минобороны России Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил о необходимости принятия закона о частных военных компаниях (ЧВК), закрепляющего необходимость подчинения военных структур Министерству Обороны России в условиях конфликтов.

“Надо принимать закон по ЧВК и там все эти вопросы урегулировать. Самое главное – что они частные, но и как все другие частные компании, предприятия, они действуют по законодательству РФ”, — сказал сенатор РИА Новости.

На фоне недавнего вооруженного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина некоторые парламентарии считают необходимым вовсе запретить подобные структуры. При этом Цеков считает, что закрывать возможность создания ЧВК нет необходимости, если закрепить в законе необходимость полностью выполнять указания Минобороны РФ.

Напомним, ранее глава комитета Государственный думы РФ по обороне Андрей Картаполов предложил создать закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний в России. Картаполов также считает, что в запрете ЧВК нет необходимости, несмотря на последние события.