NYT: Украина не смогла воспользоваться мятежом Пригожина на поле боя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев не смог воспользоваться на поле боя мятежом Евгения Пригожина. Об этом пишет газета The New York Times, отмечая, что эти события не оказали негативного воздействия на российские войска в зоне проведения спецоперации.

Как передает издание, ссылаясь на американских официальных лиц, «не было никаких брешей в обороне, которыми можно было воспользоваться», никакие подразделения Вооруженных сил (ВС) России в пятницу или субботу, 23 и 24 июня, не покинули свои позиции.

Отмечается также, что в боевых действиях «не было затишья». При этом, издание предполагает, что Киев попытается «воспользоваться хаосом», который якобы возник из-за действий Евгения Пригожина.

Напомним, вооруженный мятеж начался в ночь на субботу, 24 июня, а ранее Евгений Пригожин разместил в соцсетях заявления с обвинением ВС РФ в якобы нанесении удара по «тыловым лагерям» компании. Минобороны РФ назвало эти сообщения информационной провокацией.

Позже Евгений Пригожин принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко о прекращении передвижения частной военной компании, сообщив, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении.

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