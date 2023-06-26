Глава МИД Италии Таяни: время для вступления Украины в НАТО еще не настало Фото: REUTERS

Руководитель Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что время для вступления Украины в Североатлантический альянс еще не настало. Первые шаги в этом направлении позволит сделать саммит НАТО в Вильнюсе.

«Еще не время для ее вступления в НАТО, сначала должен быть достигнут мир», - пояснил глава МИД Италии в беседе с газетой la Stampa.

Первые шаги в этом направлении, по мнению Таяни, могут быть сделаны на саммите НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе.

«Это позволит создать совет НАТО - Украина, что Италия убежденно поддерживает», - добавил глава дипломатического ведомства.

Таяни также заявил, что Италия продолжить поддерживать Украину, в том числе, вооружением, если это потребуется.

То, что Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, пока на ее территории идут боевые действия, ранее признавал и президент страны Владимир Зеленский.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос о членстве альянсе для Украины не будет иметь значения, если Киев не одержит победу в конфликте.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал ранее, что вступление Украины в Североатлантический альянс создало бы новые серьезные опасности для России. По его словам, частично из-за этого началась специальная военная операция.

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