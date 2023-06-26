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НовостиОбщество26 июня 2023 8:46

Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на меню

Рост цен связан с подорожанием ингредиентов
Сергей ЧИКОВ
Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на меню в среднем на шесть процентов

Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" повысила цены на меню в среднем на шесть процентов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сеть ресторанов быстрого питания “Вкусно - и точка” с 26 июня повысила цены из-за роста себестоимости продуктов, при этом некоторые блюда подорожали сразу на 10 рублей.

Напомним, неделей ранее появились сообщения, что руководство сети быстрого питания намерено поднять цены почти на все меню. Отмечалось, что цены могут вырасти сразу на 5-8%. Возможной причиной подобных мер может быть не только подорожание ингредиентов, но также и проблемы с логистикой.

Первые рестораны “Вкусно – и точка” открылись в России в начале июня 2022 года. Владельцы сети постарались по-максимуму сохранить популярные блюда “Макдональдса”, однако многие "хиты" пропали из меню. Сайт KP.RU разобрался, что же изменилось в самом популярном фаст-фуде и как проходят рабочие будни сотрудников сети быстрого питания.