ООН: конфликт на Украине изменил маршруты доставки тяжелых наркотиков

ООН: Украина изменила маршруты для доставки тяжелых наркотиков Фото: PHOTOXPRESS

Число употребляющих наркотики за десять лет в мире выросло на 23% - с 240 млн в 2011 году до 296 млн в 2021 году, а количество людей, страдающих от расстройств, связанных с использованием наркотических веществ, увеличилось на 45% - до 39,5 млн человек. Об этом говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

Как отмечается в докладе, неудовлетворительным является спрос на лечение расстройств, связанных с наркозависимостью. В 2021 году лечение получал только каждый пятый, страдающий таким расстройствами.

Наиболее уязвимы названы молодые люди. Отмечается, что в Африке 70% людей, проходящих лечение от наркозависимости, моложе 35 лет.

При этом отмечается, что украинский конфликт изменил традиционные маршруты доставки кокаина и героина. В докладе сообщают о возможности расширения производства и незаконного оборота синтетических наркотиков, указывая на существующие ноу-хау, а также большие рынки синтетических наркотиков, развивающиеся в регионе.

УНП ООН подчеркивает, что общественное здравоохранение, а также профилактика должны стать приоритетными во всем мире.

Напомним, ранее Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ сообщила, что украинцы пытаются провозить наркотики через северо-западную границу России.

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