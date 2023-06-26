Бывшая солистка «Блестящих» рассказала об источниках своих доходов Фото: из соцсетей

Поклонникам часто бывает интересно, чем зарабатывают на жизнь артисты, которые перестали давать концерты. Именно с этим вопросом обратились к бывшей солистке группы «Блестящие» Ольге Орловой в одной из социальных сетей артистки.

— Дом-2, реклама, инвестиции, — ответила она в своем личном блоге, не став скрывать источники доходов.

Она также совершенно не стесняется того, что иногда деньги ей может давать муж, но при этом ей может быть жалко тратить свои финансы. Также, несмотря на хорошее финансовое положение, Орлова решила получить поддержку от государства после рождения дочери.

При этом ситуация с материнским капиталом преподнесла небольшой сюрприз, поскольку изначально ей начислили выплату меньше, чем полагалось, а причиной этому стало то, что старшего ребенка певицы не включили в список детей.

После таких новостей, поклонники посоветовали ей обратиться с заявлением на перерасчет, а после Орлова поделилась тем, что вскоре она получит и маткапитал за первого ребенка.

Артистка поделилась и тем, что живут они в ее доме, поскольку ей не захотелось переезжать в столичную квартиру. При том все расходы взял на себя муж, а также супруги продолжают строить новый дом. Он будет больше этого, чтобы места хватило и детям и множеству домашних животных, которые есть у семьи.

Ранее KP.RU рассказывал, что 45-летняя Ольга Орлова стала мамой во второй раз. Она выложила фотографию с новорожденной дочкой, которую назвали Анной. В первый же раз певица стала мамой еще в 2001 году.

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