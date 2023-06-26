Как получить 70 тысяч рублей за крепкий брак: Назван способ

Экономист Хрусталева сообщила о возможности получить выплату на годовщину свадьбы Фото: pixabay.com

Вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева рассказала, что супруги, прожившие в браке длительное время, имеют право получить выплату от государства.

Как уточнила эксперт, региональные власти страны могут заботиться о жителях, устанавливая дополнительные меры поддержки. Так, возможны выплаты к юбилейным датам семьям, проживающим в браке определенный срок.

«Это может быть 50 тысяч рублей на 50-летие свадьбы, 60 тысяч рублей - на 60-летие свадьбы и 70 тысяч рублей - на 70-летие», - уточнила экономист в беседе с URA.RU .

По словам Хрусталевой, супругам не стоит ожидать, что деньги поступят на их счет автоматически. Специалист пояснила, что для получения некоторых пособий нужно обращение непосредственно в орган, отвечающий за данные выплаты. Также россиянам можно обратиться в МФЦ.

Напомним, ранее начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что теперь жители российской столицы стали чаще регистрировать брак без гостей или звать их по минимуму, уточнив, что в среднем приходят «процессии» из 10-15 человек.