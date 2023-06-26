Врач предупредил об опасности длительного сухого кашля

При непроходящем сухом кашле нужно обратиться к врачу Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Сухой кашель, который не проходит долгое время, может являться признаком ряда заболеваний. Поэтому в таком случае стоит обратиться к врачу. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал хирург, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии МКНЦ имени Логинова депздрава Москвы Ариф Аллахвердиев.

Врач пояснил, что кашель может появиться как из-за простуды, так и, например, из-за аллергии, поэтому не нужно переживать раньше времени.

«Если кашель длительно не проходит, человек подозревает, что у него простуда, принимает какие-то препараты против кашля, и в течение двух-трех недель этот симптом не проходит и нет никаких улучшений, тогда нужно бить тревогу», - отметил Аллахвердиев.

Он пояснил, что, в первую очередь, стоит обратиться к терапевту, который в случае возникновения каких-либо подозрений может отправить пациента к онкологу. Аллахвердиев рассказал, что, если помимо кашля у человека наблюдается отдышка при ходьбе, прожилки крови в мокроте, болевой синдром в грудной клетке и общая слабость, то такие признаки могут указывать на рак.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев развеял миф о безобидности кашля. Он пояснил, что если человек заразился ОРВИ, то сухой кашель является обратимым состоянием и в данном случае необходимо использовать противокашлевые препараты. Однако, по словам, Авдеева, кашель может сигнализировать об очень серьезных проблемах в организме. Поэтому если он долго не проходит, необходимо пройти дополнительные обследования, чтобы понять причины.