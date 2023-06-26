Главы МИД ЕС одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на 3,5 млрд евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел 27 стран-членов Европейского союза одобрили увеличение на 3,5 млрд евро объемов Европейского фонда мира, из которого выделяются средства для поставки вооружения Киеву. Об этом сообщили в Совете ЕС, заседание которого проходит в понедельник, 26 июня.

«Решение призвано обеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость фонда в долгосрочной перспективе, а также сохранить его глобальный географический охват и способность ЕС предотвращать кризисы и конфликты», - сказано в заявлении совета, где уточняется, что из данных средств будет выделено по 500 млн евро раз в несколько месяцев для поставок оружия Киеву.

Напомним, сегодня, 26 июня, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские страны «во всех смыслах» приближаются к катастрофе, указав также на неспособность Евросоюза отказаться от «военного психоза».

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