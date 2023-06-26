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НовостиВ мире26 июня 2023 9:27

Главы МИД ЕС одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на 3,5 млрд евро

Будет выделено по 500 млн евро раз в несколько месяцев для поставок оружия Киеву
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Главы МИД ЕС одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на 3,5 млрд евро

Главы МИД ЕС одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на 3,5 млрд евро

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел 27 стран-членов Европейского союза одобрили увеличение на 3,5 млрд евро объемов Европейского фонда мира, из которого выделяются средства для поставки вооружения Киеву. Об этом сообщили в Совете ЕС, заседание которого проходит в понедельник, 26 июня.

«Решение призвано обеспечить финансовую устойчивость и предсказуемость фонда в долгосрочной перспективе, а также сохранить его глобальный географический охват и способность ЕС предотвращать кризисы и конфликты», - сказано в заявлении совета, где уточняется, что из данных средств будет выделено по 500 млн евро раз в несколько месяцев для поставок оружия Киеву.

Напомним, сегодня, 26 июня, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские страны «во всех смыслах» приближаются к катастрофе, указав также на неспособность Евросоюза отказаться от «военного психоза».

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