Солдаты ВСУ рискуют остаться без хлеба из-за приостановки комбинатов

Солдаты ВСУ могут остаться без хлеба из-за приостановки комбинатов Фото: REUTERS

Представитель украинской компании “Формула вкуса” Ирина Ковалева сообщила о возможной приостановке работы фирмы из-за нерешенной проблемы блокировки средств на счетах Минобороны Украины. Компания является крупнейшим производителем хлеба в стране и поставляет его на нужны ВСУ.

“В понедельник ждем до 15:00. Если разрешения ситуации нет и средств нет, то принимаем окончательное решение, мы тогда все останавливаем”, — приводит ее слова агентство “Украинские новости”.

Также отмечается, что Минобороны Украины задолжало хлебокомбинатам уже несколько десятков миллионов гривен, поэтому производители и вынуждены остановить поставки продовольствия. При этом, по данным “Украинских новостей”, ВСУ испытывают проблемы с обеспечением и другими продуктами — несколько воинских частей более двух недель испытывают нехватку овощей, фруктов и мяса.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что украинская армия также испытывает проблемы из-за нестабильных поставок боеприпасов от западных партнеров, а также из-за тотального превосходства российской армии в воздухе.

Американский военный аналитик Роб Ли допускает, что украинская армия в ходе наступления может полностью исчерпать свой атакующий потенциал еще до прорыва первой линии обороны ВС РФ.

Бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак также считает, что ВСУ почти полностью исчерпали наступательный потенциал и могут закончить наступление уже через две недели. Также он отметил, что за все это время ВСУ не добились значительного успеха.

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