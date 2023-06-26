МИД ФРГ: Запад не будет вмешиваться в дела России после мятежа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны не намерены вмешиваться во внутрироссийские дела России в свете мятежа ЧВК «Вагнер». Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Ясно, что речь идет о внутриполитической борьбе за власть в России, и мы в нее не вмешиваемся», - заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

По ее словам, «по-прежнему неясно, что произойдет с различными игроками в России».

Напомним, вооруженный мятеж начался в ночь на субботу, 24 июня. Незадолго до этого Сергей Пригожин разместил в соцсетях заявления, обвинив ВС РФ в якобы нанесении удара по «тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер». Минобороны РФ назвало такие сообщения информационной провокацией, а Генпрокуратура РФ признала законность возбуждения уголовного дела по факту организации вооруженного мятежа.

Позже Сергей Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении передвижения военной компании, заявив, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении.

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