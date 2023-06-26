Дизайнер Лебедев и бизнес-эксперты выступят в Москве для социальных предпринимателей

Фото предоставлено Фондом «Наше будущее»

В Москве готовятся провести «Форум «Социальное предпринимательство. В ритме будущего». Фестиваль «Импульс добра». Событие состоится в Международный день социального бизнеса — 28 июня. Мероприятие организуют Фонд «Наше будущее», Фонд поддержки социальных проектов и ГБУ «Малый бизнес Москвы» при поддержке Совета Федерации ФС РФ и компании СУЭК. Во время форума-фестиваля для социальных предпринимателей выступят дизайнер Артемий Лебедев, медиаэксперт Светлана Иконникова, тренер и ментор Денис Чаннов, другие бизнес-эксперты. Они расскажут о трансформации экономической модели, роли искусственного интеллекта и технологий, актуальных для предпринимателей навыков.

– В большинстве регионов страны зародилась, а в некоторых уже сложилась система поддержки социального предпринимательства. Надеюсь, что в рамках Форума будут озвучены самые эффективные меры, которые в дальнейшем смогут тиражироваться, – отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В этом году форум-фестиваль проводят на федеральном уровне — чтобы представители всех регионов могли поделиться опытом. Для предпринимателей также проведут серию образовательных интенсивов. Например, про использование искусственного интеллекта в социальных проектах, работу с краудфандингом (сбором средств на проект) и маркетплейсами.

В рамках форума заявлены панельные сессии и мастерские. Их темами станут: оценка социального воздействия, создание контента и ведение эффективных коммуникаций. 28 июня также состоится торжественное награждение победителей Всероссийской премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России «Импульс добра». Премия учреждена Фондом «Наше будущее». Она будет вручаться 11-й раз в шести номинациях.

– Мы очень рады тому, что в этом году сможем провести долгожданное очное награждение победителей «Импульса добра». И еще более отрадно, что наша премия выросла в такое большое мероприятие — форум-фестиваль, – сообщила Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.