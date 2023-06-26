Роспотребнадзор взял на контроль безопасность воды в Черном море

Роспотребнадзор: безопасность воды в Черном море взята на особый контроль Фото: REUTERS

Безопасность воды в Черном море после подрыва Каховской ГЭС взята на особый контроль, но в целом ситуация на данный момент оценивается, как стабильная. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды, — подчеркнули в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что замеры воды производятся регулярно в четырех контрольных точках, что позволяет держать ситуацию под постоянным контролем.

Ранее стало известно, что из-за разрушения Каховской ГЭС существует опасность распространения холеры. Причинами потенциальной опасности можно считать затопление поверхности и размытие могильников.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра. При этом он подчеркнул, что ликвидация последствий проходит эффективно и слаженно.