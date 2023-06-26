Эмир Катара поддержал действия властей России во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Путин и эмир Катара поговорили по телефону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об в понедельные, 26 июня, сообщили в Кремле, отметив, что катарский эмир выразил поддержку действиям российских властей на фоне вооруженного мятежа, произошедшего в субботу, 24 июня.

«Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня», - сказано в заявлении.

Сообщается, что Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани отметили «высокий уровень российско-катарского сотрудничества», а также подтвердили «взаимную заинтересованность» в дальнейшем укреплении этого сотрудничества «в различных сферах».

Отмечается, что «позитивная оценка» была дана и итогам состоявшегося накануне визита в Москву председателя совета министров, министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Напомним, на прошлой неделе, 22 июня, Путин встретился Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, заявив, что у отношений России и Катара «солидный» потенциал, который на данный момент раскрыт только на малую часть.