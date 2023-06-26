В Египте снимают сетки для защиты туристов от акул

Al-masry al-youm: в Хургаде снимают сетки, защищающие туристов от акул Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Al-masry al-youm сообщило, что в Хургаде приступили к демонтажу установленных заграждений для защиты отдыхающих от акул.

Уточняется, что власти прислушались к рекомендациям ученых, по словам которых эти заграждения только привлекают хищников. Защитные сети обрастают водорослями, привлекающими целые стаи рыб. Научный сотрудник Института морских наук Махмуд Маати отмечает, что эти стаи могут приманивать хищников, чьими случайными жертвами и могут стать отдыхающие.

Издание подчеркнуло, что власти усилят безопасность на курортах иным образом: будут установлены пятиметровые наблюдательные вышки, а на каждом пляже будут дежурить спасатели на скоростных катерах. Также предотвращению нападений акул должно помочь чипирование, благодаря которому перемещение хищников можно наблюдать при помощи спутников.

Напомним, 8 июня в результате нападения акулы в Красном море у побережья Хургады погиб россиянин. После гибели россиянина от нападения акулы местные власти распорядились на время закрыть все пляжи Хургады. Останки погибшего россиянина Владимира Попова будут доставлены на родину, а сама акула будет забальзамирована и выставлена в египетском музее.