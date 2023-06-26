Мишустин призвал сплотиться вокруг президента после мятежа ЧВК «Вагнер» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил важность обеспечения суверенитета России и безопасности российских граждан с учетом последних событий, призвав также к консолидации общества вокруг президента.

«Сегодня Россия переживает важный период своей истории .... По сути, идет борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов, на благо своего народа», - заявил глава российского правительства в ходе совещания со своими заместителями.

По его словам, для обеспечения суверенитета и независимости России, а также безопасности и благополучия россиян необходимо «консолидация всего общества», а также совместные действия.

«Сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента, принимать выверенные совместные решения для эффективного решения задач, которые поставлены главой государства», - подчеркнул Мишустин.

Напомним, поздно вечером в пятницу, 23 июня, в отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело за призыв к мятежу. На следующий день он принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко о прекращении передвижения частной военной компании, заявив, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении.