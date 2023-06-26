«Хоть ведро съешь»: Доктор Мясников опроверг распространенный миф о витаминах

Врач Мясников заявил, что запастись витаминами невозможно Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенный миф о витаминах, сообщив, что запастись ими невозможно.

«На самом деле вы не можете запастись витаминами. Должно быть ежедневное суточное потребление нормы витаминов. Ты хоть ведро этих витаминов сейчас съешь, завтра у тебя, кроме поноса, ничего не будет», - заявил эксперт в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», комментируя мнение о том, что летом необходимо употреблять больше овощей и фруктов.

Однако Мясников отметил, что овощи и фрукты, которые доступны летом, гораздо полезнее, чем лежащие на прилавках зимой, советуя употреблять местные продукты.

Напомним, ранее врач-диетолог, косметолог Марият Мухина предупредила, что переизбыток витамина D может ударить по почкам и сердцу, отметив, что речь может идти о гепервитаминизации.