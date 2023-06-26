Глава Минкульта Любимова: реставраторы готовы принять «Троицу» Рублева Фото: telegram-канал Ольги Любимовой

Реставрационный центр имени Игоря Эммануиловича Грабаря готов принять икону «Святая Троица» Андрея Рублева. Об этом рассказала глава Министерства культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

Она сообщила, что провела беседу с директором учреждения Дмитрием Сергеевым, в ходе которой обсуждался процесс восстановления иконы. Для работы над реставрацией подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, а также видеонаблюдением и прочими техническими средствами охраны.

Любимова подчеркнула, что помимо работников центра, над восстановлением иконы будут работать и сотрудники сторонних организаций, специализирующихся на консервации и реставрации.

Ранее в интервью радио «Комсомольская правда» член Общественной палаты РФ Владимир Легойда заявил, что церковь в первую очередь понимает значимость этой иконы и заинтересована в ее реставрации и сохранении.