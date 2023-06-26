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НовостиПолитика26 июня 2023 10:33

Клишас: вывоз реликвий из Киево-Печерской лавры вызван провалом наступления ВСУ

Ранее стало известно, что Киев и ЮНЕСКО договорились о передаче реликвий в европейские музеи
Сергей ЧИКОВ
Сенатор Клишас: вывоз реликвий Киево-Печерской лавры вызван провалом наступления ВСУ

Сенатор Клишас: вывоз реликвий Киево-Печерской лавры вызван провалом наступления ВСУ

Фото: REUTERS

Сенатор Андрей Клишас заявил, что планы киевского режима вывезти реликвии из Киево-Печерской лавры в музеи Европы связаны с провалом обещанного наступления ВСУ.

“Провал широко разрекламированного украинского наступления и даже неспособность ВСУ воспользоваться попыткой антиконституционного мятежа в России, по всей видимости, убедили западных хозяев киевского режима, что хунта в Киеве может не устоять”, — написал Клишас в своем телеграм-канале.

Напомним, 26 июня Служба внешней разведки (СВР) России, ссылаясь на директора СВР Сергея Нарышкина, сообщила о достижении договоренностей между Киевом и ЮНЕСКО о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, среди которых мощи святых. В СВР отметили, что ценности будут направлены в Европу и переданы музеям Германии, Франции, Италии и Ватикана под предлогом якобы “спасения от российских ракетных ударов”.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что, в отличие от киевского режима, ВС России наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины, которой все последние годы руководили люди, фактически управляемые Западом.