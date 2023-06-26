Депутат Крашенинников: ЧВК больше не смогут вербовать уголовников

Павел Крашенинников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета Государственной думы РФ по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников в понедельник, 26 июня, заявил, что согласно принятым недавно законам находящиеся под приговором граждане не смогут больше заключать контракты с частной военной компанией (ЧВК), а только с Министерством обороны РФ.

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны», - заявил парламентарий.

Напомним, ранее в рамках приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о порядке организации деятельности добровольческих организаций контракты с российским военным ведомством подписали несколько бригад и отдельных отрядов, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса.

Как сообщалось, данный документ позволяет Минобороны РФ определять правовое регулирование, а также деятельность бойцов добровольческих организаций в зоне специальной военной операции.