«Кушать очень хотелось»: Наталья Рудова на шоу попробовала верблюжьи фекалии

Актриса Наталья Рудова попробовала верблюжьи фекалии во время шоу «Выжить в Дубае» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Одно из испытаний в рамках нового реалити-шоу «Выжить в Дубае» завершилось для актрисы Натальи Рудовой неожиданным финалом. Артистка попробовала верблюжьи фекалии. Правда, произошло это случайно.

Участникам испытания предстояло приготовить блюда на открытом воздухе, но с одним условием – лепешки необходимо было жарить на верблюжьих фекалиях. Рудова не удержалась и попробовала свое блюдо прямо во время его приготовления. Актриса так хотела есть, что случайно вместе с лепешкой отведала и фекалии верблюда.

«Я попробовала лепешку, мне кажется, она отдает фекалиями. Я съела фекалии верблюда», - призналась актриса в ходе шоу.

Специфичный обед нисколько не расстроил Рудову.

«Сейчас очень много моих ненавистников порадуется. Я думала, она просто подгорела, а кушать очень хотелось», - рассказала артистка.

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