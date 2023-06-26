Певица Кети Топурия рассказала о желании родить третьего ребенка Фото: соцсети

Российская певица Кети Топурия хочет стать мамой в третий раз. Об этом она рассказала изданию Teleprogramma.pro.

"Я очень хочу стать мамой еще раз. Дай Бог получится родить третьего малыша. Врачи говорят, что желательно успеть родить до сорока лет, хотя я знаю людей, которые рожали и в 50", - поделилась 36-летняя исполнительница.

Также Топурия призналась: она совсем не жалеет о том, что впервые стала мамой в 29 лет, поскольку именно этот возраст стал идеальным для рождения первенца. Кроме того, певица постоянно балует своих детей - дочку Оливию и сына Адама.

"Я стала более домашним человеком. Балую детей, покупаю им вкусняшки, подарки, а потом сама же страдаю от этого. Но потихонечку пытаюсь бороться с этим качеством", - отметила певица.

Напомним, Кети стала мамой во второй раз в 2021 году. 21 января 34-летняя певица родила сына Адама. Накануне родов она вышла замуж. За отца своего ребенка, бизнесмена Льва Деньгова. Также у Кети есть дочь Оливия, появившаяся в браке певицы с банкиром Львом Гейхманом.